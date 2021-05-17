В Киеве пассажир автобуса выстрелил в водителя [ Редактировать ]
В воскресенье, 16 мая, вечером в Киеве мужчина выстрелил в водителя автобуса. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
"Инспекторы, прибывшие на улицу Чернобыльскую, как раз заканчивали оформлять необходимые материалы, когда услышали звук, похожий на выстрел. Одновременно с этим к ним подбежал взволнованный мужчина и сообщил, что пассажир автобуса выстрелил в водителя", - говорится в сообщении.
Вскоре мужчину догнали и задержали. При себе он имел предмет, похожий на пистолет.
По предварительным данным, у водителя с пассажиром возник конфликт из-за телефонных разговоров в салоне. Задержанный пояснил патрульным, что водитель применил против него газ, поэтому он выстрелил в ответ.
Водителя госпитализировали в больницу с ранением в грудь. Обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее сообщалось, что в Днепре мертвый водитель Mazda протаранил сразу три припаркованные автомобиля - Nissan, Mazda и Fiat.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Події розвивалися, як у гостросюжетному фільмі: шибки повилітали, розплавлені пластикові деталі падали на асфальт, а потім у моторному відсіку пролунали два потужні вибухи
В понедельник, 26 апреля, в Киеве новый скоростной трамвай сошел с рельсов
Водій вантажівки з причепом вилетів на зустрічну смугу і протаранив мікроавтобус з легковиком
В пятницу, 14 мая, в Одессе произошла перестрелка на Балтской дороге
Правоохоронці вилучили зброю - карабін. Оперативники розшукують інших учасників сутички