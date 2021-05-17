В воскресенье, 16 мая, вечером в Киеве мужчина выстрелил в водителя автобуса. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Инспекторы, прибывшие на улицу Чернобыльскую, как раз заканчивали оформлять необходимые материалы, когда услышали звук, похожий на выстрел. Одновременно с этим к ним подбежал взволнованный мужчина и сообщил, что пассажир автобуса выстрелил в водителя", - говорится в сообщении.

Вскоре мужчину догнали и задержали. При себе он имел предмет, похожий на пистолет.

По предварительным данным, у водителя с пассажиром возник конфликт из-за телефонных разговоров в салоне. Задержанный пояснил патрульным, что водитель применил против него газ, поэтому он выстрелил в ответ.

Водителя госпитализировали в больницу с ранением в грудь. Обстоятельства инцидента выясняются.

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