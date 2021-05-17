Майже 540 тисяч нових заражень у світі за добу

Майже 540 тисяч нових заражень Ковідом виявили у світі минулої доби. Понад половину з них в Індії. Серед країн Європи найвища статистика інфікувань - у Франції. А у Великій Британії та Португалії заявили про пом'якшення карантинних обмежень.

Ресторани й паби зможуть приймати відвідувачів у приміщеннях. Відновлюють свою роботу музеї, кінотеатри та спортзали.

І відсьогодні в Туреччині закінчився локдаун, там знімають більшість заборон, а для туристів навіть не потрібен ПЛР- тест. Саудівська Аравія з 20 травня скасовує карантин для вакцинованих туристів, а Алжир відкриває кордони з першого червня.