Пандемія COVID-19: Індія зберігає лідерство у світовому антирейтингу [ Редактировать ]
Майже 540 тисяч нових заражень Ковідом виявили у світі минулої доби. Понад половину з них в Індії. Серед країн Європи найвища статистика інфікувань - у Франції. А у Великій Британії та Португалії заявили про пом'якшення карантинних обмежень.
Ресторани й паби зможуть приймати відвідувачів у приміщеннях. Відновлюють свою роботу музеї, кінотеатри та спортзали.
І відсьогодні в Туреччині закінчився локдаун, там знімають більшість заборон, а для туристів навіть не потрібен ПЛР- тест. Саудівська Аравія з 20 травня скасовує карантин для вакцинованих туристів, а Алжир відкриває кордони з першого червня.
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Понад 360 тисяч інфікованих за добу. Це абсолютний світовий рекорд, проте мало хто на це зважає. Статистична шкала в Індії неухильно пнеться вгору
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