П'ять тисяч біженців з Марокко прорвалися в іспанський ексклав Сеута. Це рекордне число мігрантів за добу. Люди на рятувальних кругах і човнах морем обпливли паркан, що розділяє дві країни. Один з утікачів загинув. А серед уцілілих виявилося півтори тисячі неповнолітніх. Усіх направили в табір для тимчасового розміщення.

За домовленістю між Мадридом і Рабатом, нелегалів, які дістаються Сеути морем, висилають назад у Марокко. Однак мігранти не полишають спроб у такий спосіб пробратися до Європи.