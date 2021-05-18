Офіс генпрокурора вимагає скасування домашнього арешту Віктора Медведчука [ Редактировать ]
Обмін... оскарженнями. Офіс генерального прокурора подав апеляцію на рішення Печерського райсуду Києва про домашній арешт народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука.
Сторона обвинувачення все одно наполягає на взятті під варту з можливістю застави в 300 мільйонів гривень.
Водночас адвокати Медведчука теж оскаржили рішення суду. Захист вимагає скасувати призначений запобіжний захід.
Нагадаємо, політику висунули підозру у державній зраді і минулого тижня суд призначив йому цілодобовий домашній арешт. Медведчук вважає це політичною розправою.
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