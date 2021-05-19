Українські заробітчани отримають вакцину у Польщі [ Редактировать ]
Польща щепитиме проти коронавірусу українських заробітчан. На прикордонних переходах у Підкарпатському воєводстві охочим пропонуватимуть уколи однодозової вакцини Johnson & Johnson. Також українці-співробітники великих польських підприємств зможуть отримати ін'єкції у межах державної програми вакцинації трудових колективів.
За торішніми даними, у Польщі офіційно працювало понад пів мільйона українців. Це без урахування короткочасних угод. Посвідки на проживання в країні мають понад 265 тисяч наших співвітчизників.
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