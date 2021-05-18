Следующая партия вакцины Pfizer от коронавируса может быть доставлена в Украину после 7 июня. Это поставки в рамках глобального механизма COVAX.

Об этом на форуме "Украина 30" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Очередная партия поставки вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX - вакцины Pfizer - (сегодня, - ред.) приехала в Украину. Около 130 000 доз вакцины - это одна из поставок из партии в 500 000 доз, которая будет приходить в течение недели. Следующую поставку м-РНК вакцины в рамках глобальной инициативы мы ожидаем на неделе с 7 июня", - заявил Ляшко.

Напомним, что Украина подписала контракт с американской компанией Pfizer на поставку 20 млн доз вакцины от коронавируса.

Первые поставки по этому контракту - 500 тыс. доз - ожидаются в мае-июне, 4,5 млн доз - в третьем квартале (июль-сентябрь), остальные - 15 млн доз - в четвертом квартале этого года.

Как сообщали "Подробности", Европейская комиссия в 2022 году не будет продлевать контракты на поставку вакцин от COVID-19 с компаниями AstraZeneca и Johnson & Johnson. Евросоюз вместо векторных вакцин будет прививать население только мРНК-вакцинами. На данный момент их производят две компании: Pfizer/BioNTech и Moderna.

Напомним, что Pfizer поднял цену на свой препарат с 12 до 19,5 евро за дозу.