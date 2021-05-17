Хватит ли денег на вакцинацию: Шмыгаль сделал заявление [ Редактировать ]
В понедельник, 17 мая, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что предусмотренных бюджетом средств хватит на вакцинацию от коронавируса всего населения Украины
Об этом он сказал в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения.
На данный момент, по данным Министерства здравоохранения, средств достаточно для того, чтобы обеспечить и завезти в Украину достаточное количество вакцин согласно Национальному плану вакцинации, утвержденным правительством.
Также Шмыгаль отметил, что власти продолжают переговоры о закупке вакцин.
На данном заседании комитета Рады рассматривали вопрос об увольнении главы Минздрава Максима Степанова. Шмыгаль аргументировал свое представление тем, что министр провалил вакцинацию.
Ранее мы писали о том, что в Украине практически закончилась вакцина AstraZenecа. Отметим, Украина ожидает получить партию вакцины Pfizer в ближайшее время. Также мы писали о том, когда ставших в очередь в "Дія" пригласят на вакцинацию.
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