В середу, 19 травня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" політолог, експерт з питань децентралізації Олександр Солонтай розповів, чи впорається місцева влада із новими повноваженнями.

"Є велика різниця між маленькими територіями, громадами (селища, містечка), середні міста і великі міста. От, наприклад, у великих містах має бути загальнодержавна політика трансформації великих міст. І тоді нашим людям потрібно буде платити менше, бо все це стане дешевше. А з приводу маленьких містечок і середніх, тут така історія: вони давно вже похоронили централізовані котельні", - заявив експерт.

Він також зазначив: "У деяких громадах відмовляться від газу. У нас, до речі, в Україні вже є дві таких громади. Вони застосували все енерготехнології і стали повністю енергонезалежні. Це можливо, але треба розуміти, що це коштує великих грошей. І якщо б паралельно програма децентралізації ЖКГ, програма децентралізації енергоносіїв розв'язували руки місцевим громадам по збільшенню можливостей по роботі з нерухомістю, землею - це дасть нормальний розвиток громаді".

Солонтай додав, що "скидування" певних повноважень "на місця" - вигідне для нашої влади.

"Станом на сьогодні виходить, що рішення по децентралізації з того, що скидувати відповідальність на місця - логічне для уряда і швидше, порівнянно з тим, щоб збільшувати фінанси на місця", - зазначив експерт.