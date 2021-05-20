Зробити маршрутки комфортними. У столиці влада вирішила зобов'язати перевізників оновити автобуси.

Одна з вимог - вказуватиме назву зупинок українською і англійською мовами на табло. Для людей з інвалідністю мають зробити пандуси. У салоні встановити кондиціонери, системи обігріву та валідатори для оплати проїзду.

І чи не найцікавіші зміни чекають на водіїв. Обов'язково треба буде розмістити в салоні велике фото шофера і контактні дані для можливих скарг. І більше - жодної музики, плакатів і фіранок на вікнах.

Також хочуть, щоб кермувальники працювали у формі.

Костянтин Усов, заступник голови Київської міської державної адміністрації: