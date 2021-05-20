Київрада зобов’язала перевізників оновити рухомий склад до європейського рівня [ Редактировать ]
Зробити маршрутки комфортними. У столиці влада вирішила зобов'язати перевізників оновити автобуси.
Одна з вимог - вказуватиме назву зупинок українською і англійською мовами на табло. Для людей з інвалідністю мають зробити пандуси. У салоні встановити кондиціонери, системи обігріву та валідатори для оплати проїзду.
І чи не найцікавіші зміни чекають на водіїв. Обов'язково треба буде розмістити в салоні велике фото шофера і контактні дані для можливих скарг. І більше - жодної музики, плакатів і фіранок на вікнах.
Також хочуть, щоб кермувальники працювали у формі.
Костянтин Усов, заступник голови Київської міської державної адміністрації:
Громадський транспорт Києва має стати його візитівкою. Ми сьогодні оголошуємо нові конкурси з новими стандартами - 19 маршрутів. Крім того, ми починаємо більш суворо контролювати тих перевізників, які вже їздять нашими вулицями.
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