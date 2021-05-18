Деэскалация на Ближнем Востоке: ЕС и США провели переговоры [ Редактировать ]
Во вторник, 18 мая, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили усилия по деэскалации арабо-израильского конфликта. Об этом сообщил Боррель на своей странице в Twitter.
"Обменялись с госсекретарем Блинкеном информацией о том, как ЕС и США могут совместно способствовать прекращению насилия в Израиле и Палестине и снижению напряженности", - написал он.
Он заявил о необходимости долгосрочных инициатив, направленных на достижение мирного решения конфликта.
"Заглядывая дальше, мы также нуждаемся в долгосрочных инициативах, направленных на то, чтобы сломать динамику конфликта и возродить перспективу мирного будущего для всех.
Ранее сообщалось, что Израиль сравнял с землей 11-этажный медиа-центр в секторе Газа.
Напомним, что 120 украинцев хотят эвакуироваться из сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что израильская армия поразила десятки военных объектов ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы еврейских городов. Также мы писали о том, что ХАМАС заявил о готовности прекратить обстрелы Израиля.
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