Во вторник, 18 мая, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили усилия по деэскалации арабо-израильского конфликта. Об этом сообщил Боррель на своей странице в Twitter.

"Обменялись с госсекретарем Блинкеном информацией о том, как ЕС и США могут совместно способствовать прекращению насилия в Израиле и Палестине и снижению напряженности", - написал он.

Он заявил о необходимости долгосрочных инициатив, направленных на достижение мирного решения конфликта.

"Заглядывая дальше, мы также нуждаемся в долгосрочных инициативах, направленных на то, чтобы сломать динамику конфликта и возродить перспективу мирного будущего для всех.

Ранее сообщалось, что Израиль сравнял с землей 11-этажный медиа-центр в секторе Газа.

Напомним, что 120 украинцев хотят эвакуироваться из сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что израильская армия поразила десятки военных объектов ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы еврейских городов. Также мы писали о том, что ХАМАС заявил о готовности прекратить обстрелы Израиля.

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