Беларусь с 1 июня по 1 января 2023 года ввела местный сбор за пересечение государственной границы на автомобиле. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Местный сбор вводится на территории Гомельской и Гродненской областей. С каждой машины, которая будет выезжать из Беларуси, независимо от количества пассажиров, придется заплатить 29 белорусских рублей (около 316 грн - ред.).

Оплата будет осуществляться водителем в белорусских рублях до пересечения (в учреждении банка) или при пересечении границы (непосредственно в пункте пропуска). Сбор необходимо уплатить в доходы соответствующего областного бюджета по месту расположения пункта пропуска через границу, иначе он будет считаться неоплаченным.

В решении Гостомельского облсовета сообщается, что от уплаты местного сбора освобождены:

лица, направляющиеся на автомобилях транзитом через территорию Республики Беларусь;

граждане Беларуси, иностранцы и лица без гражданства, имеющие разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси и направляющиеся в Украину, чтобы посетить членов семьи или близких родственников (при наличии подтверждающих документов);

ветераны Второй мировой и других боевых действий;

лица, выезжающие для получения медицинских услуг;

командировочные в Беларусь;

члены официальных делегаций.

Также с 1 июля по 1 октября 2021 года в пункте пропуска "Новая Гута" (с украинской стороны - "Новые Яриловичи") белорусская сторона планирует ввести эксперимент по обязательной дезинфекции транспортных средств, которые едут в Беларусь. Эта услуга будет платной. В случае отказа от нее пограничники не будут пропускать машины.

Напомним, что в Беларусь запретили ввозить автомобили Skoda, косметику Nivea и автомасла Liqui Moly.