Украина ввела новые ограничения на границе с Беларусью [ Редактировать ]
На границе с Беларусью в пределах Ривненской области вводятся дополнительные ограничения. Меры направлены на усиление контроля за соблюдением пограничного режима. Об этом в Facebook сообщает Северное региональное управление Государственной пограничной службы.
Сообщается, что ограничения будут действовать с 12 апреля до 31 декабря 2021 года. Под запрет попадают:
- любые работы 22:00 до 06:00 в полосе от пограничных знаков в глубину пограничной полосы на расстояние до 100 метров (кроме сельскохозяйственных работ);
- движение по дорогам, которых нет в реестре автомобильных дорог и которые ведут к линии государственной границы, с 22:00 до 06:00;
- стоянка транспортных средств и техники на обочинах дорог между линией государственной границы и пунктами пропуска, если она не связана с техническими неисправностями и ожиданием пересечения границы;
- полеты легкомоторных самолетов, квадрокоптеров и других БПЛА без предварительного уведомления;
- подвоз на авто и в поездах людей без документов;
- остановка поездов (кроме пассажирских) при въезде на таможенную территорию Украины до железнодорожной станции "Сарны" и в обратном направлении.
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