Ображав і смикав за вухо чужу дитину

Посварилися діти, а стосунки з'ясовують дорослі. У Запоріжжі чоловік травмував чужу дитину, щоб покарати за образи на адресу свого сина. А батько постраждалого хлопчика тепер залучив до справи поліцію. Чому дійшло до таких наслідків? Правди шукав Сергій Бордюжа.

Это справка о том, что моему сыну были нанесены телесные повреждения. Именно правого уха.

Ображав і смикав за вухо чужу дитину. Це наслідок сварки між дітьми, у яку згодом втрутилися дорослі.

Михайло Волков, постраждалий:

Мы подрались с мальчиком. И он пожаловался своему папе. И тот папа меня дернул за ухо. Ухо до сих пор болит.

Дмитро Волков, батько постраждалої дитини:

Ну дети - это дети. Всяко бывает. Каждый день и это нормально между детьми. Но после того как сын вышел из ворот, тренер, судя по всему оставался еще на стадионе. К моему сыну подскочил неизвестный, и оскорбляя, угрожая, очень сильно дернул за ухо.

Чому дорослий чоловік підняв руку на дитину, Дмитро намагався дізнатись особисто. Та на телефонний дзвінок відповіла жінка. Каже, це їхню п'ятирічну дитину побили - хлопчик Михайло.

Мой муж подошел к нему и взял его за ухо. Не толкал. Никакого насилия не было. Он взял его за ухо, чтобы тот понял. - А словами объяснить нельзя? - Он не понимает! Он вас слушает словами? - Да… - Значит разговаривайте с ним.

Психологи кажуть, втручатися в дитячий конфлікт у такий спосіб - дорослі права не мають.

Світлана Шевченко, медичний психолог:

Если у нас есть претензии к детям, которые как-то неправильно себя ведут, мы должны говорить взрослый со взрослым. С их родителями. И уже его родители, применяют к нему определенные меры воздействия. Объясняют, ему, воспитывают его и так далее. Но только в таком вот моменте, что только взрослый и взрослый.

Батьки Михайла написали заяву в поліцію. Там обіцяли усе з'ясувати.