Країни Євросоюзу пом'якшують карантинні обмеження і відкривають кордони. У шенгенську зону планують пускати вакцинованих громадян з-поза меж спільноти. Зокрема й українців. Утім, не всі вакцини дадуть перепустку в ЄС. Світлана Чернецька продовжить.

Так у паризьких універсамах вітають покупців. Франція поволі виходить із локдауну. До роботи повертаються магазини, кінотеатри, галереї та музеї. У знаменитому Луврі перших відвідувачів зустрічає сам президент.

Вінсент, відвідувач Лувру:

Не був у музеях уже кілька місяців. І ось нарешті сьогодні я - в Луврі, стою навпроти Мони Лізи, це просто чудово!

Також нарешті можна посидіти в кафе чи ресторані. Щоправда, лише на терасі. А комендантську годину перенесли із сьомої на дев'яту вечора. До кінця червня її взагалі планують скасувати.

Тим часом у Австрії вже можна поїсти і в приміщенні закладів. Цього місцеві чекали цілих шість місяців. Щоправда, доведеться надати доказ вакцинації, негативного тесту на ковід чи наявних антитіл.

Хай там як, але європейські країни потрохи повертаються до звичного життя. І вже готуються до туристичного сезону. Цим зможуть скористатися і українці. Євросоюз нарешті відкриває кордони для громадян інших країн. Але з однією обов'язковою умовою - довідкою про вакцинацію.

Охочі відпочити в ЄС повинні отримати обидві дози щеплень, курс вакцинації треба завершити щонайменше як за два тижні до виїзду. З уточненням, що вакцина проти коронавірусу - затверджена Європейською комісією чи ВООЗ. Таких усього п'ять, серед них і "Астразенека", яку застосовують в Україні. І ще один препарат, який закупив Київ - "Сіновак" - на фінальній стадії оцінки ВООЗ. Рішення чекають з дня на день. А от російський "Спутнік", приміром, не дає права на в'їзд у країни ЄС.

Крістіан Віганд, речник Європейської комісії:

Єврокомісія також скоро розширить список неєвропейських країн із доброю епідемічною ситуацією, звідки подорожі будуть дозволені, спираючись на нові критерії.

Такий список опублікують протягом тижня і в нього внесуть країни із низьким рівнем захворюваності та високим прогресом у вакцинації. Але кожна держава ЄС залишає за собою право терміново закрити кордони в разі необхідності. Причиною може стати зростання поширення інфекції чи поява нових небезпечних мутацій.