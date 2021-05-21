"Северный поток-2": Рада просит США и ЕС ввести санкции [ Редактировать ]
В пятницу, 21 мая, Верховная Рада поддержала обращение к Соединенным Штатам Америки и Европейскому союзу о введении санкций за строительство газопровода "Северный поток-2". Народные депутаты приняли соответствующий проект постановления.
"За" проголосовали 292 депутата.
Рада призвала Палату представителей и Сенат Конгресса США 117-го созыва использовать весь имеющийся инструментарий, предусмотренный американским законодательством, "для полной и необратимой остановки строительства газопровода в рамках проекта "Северный поток-2" путем применения блокирующих санкций против всех участников данного российского геополитического проекта, в том числе "Nord Stream AG".
Реализация "Северного потока-2" окончательно развяжет руки РФ и позволит продолжить российское военное вторжение в Украину.
Ранее мы писали о том, что после достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину.
Ранее сообщалось, что Зеленский назвал сообщения о побочных эффектах Covishield "информационной атакой".
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