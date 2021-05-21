В пятницу, 21 мая, Кассационный уголовный суд Верховного суда оправдал украинского генерала Виктора Назарова. Об этом в Facebook сообщил адвокат потерпевшей стороны Виталий Погосян.

Мужчина был осужден по делу о катастрофе военного самолета Ил-76 под оккупированным Луганском в 2014 году.

Ранее его приговорили к 7 годам тюрьмы за халатность.

Все, приговоров по Иловайску и Дебальцево не будет. Назаров признан невиновным.

В 2017 году Павлоградский суд Днепропетровской области приговорил Назарова к 7 годам лишения свободы за служебную халатности при организации операции по переправке украинских десантников на Луганский аэродром.

Напомним, 14 июня 2014 года возле аэропорта "Луганск" боевиками был сбит украинский Ил-76. По самолету выстрелили из переносного зенитного ракетного комплекса "Игла" и зенитной установки ЗУ-23. Погибли 49 человек: 40 десантников 25-й Днепропетровской воздушно-десантной бригады и девять членов экипажа. Также мы писали о том, что суд принял важное решение о причастности России.