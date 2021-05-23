Початок нового століття принес людству цілий багаж яскравих винаходів, знань і досвіду, отриманих, і це варто відзначити, не в найзручніших умовах. Наприклад, одним з важливих винаходів в останнє десятиліття стала поява альтернативних систем доставки нікотину або просто електронних сигарет, що дозволили величезній кількості курців відмовитися від вбиваючої їх звички або хоча б замінити її менш небезпечною альтернативою.

Зрозуміло, електронні сигарети як клас існували і до 2010 року, проте саме минуле десятиліття привнесло в цей сегмент ринку ту різноманітність, яка зустрічає нас сьогодні, варто лише відкрити каталог онлайн вейп шоп за посиланням https://cloudfall.com.ua.

Втім, активний розвиток і поява все більшої кількості нових моделей електронних сигарет ознаменувалися ще і неприємним для зростаючої армії вейперів явищем. Починаючи з середини 2010-х років у великих виданнях і навіть на рівні державної влади в багатьох країнах світу розгорнулася масштабна кампанія з дискредитації всього, що пов'язано з так званим «смачним паром». І причини такої поведінки аж ніяк не нові.

Тютюнові гіганти, стрімко втрачають "аудиторію", вкладають величезні кошти в знищення самого поняття альтернативи сигаретам. Звідси і таке засилля "попереджень від вчених і медиків" про те, що електронні сигарети, мовляв, ще шкідливіше звичайних, більшість з яких насправді є не більше ніж міфами й домислами особливо завзятих в освоєнні величезних бюджетів джерел. Одним з поширених міфів останнім часом стали заяви про те, що електронні сигарети викликають у користувачів залежність, причому точно таку ж, як і звичайний тютюн.

Однак багато хто з експертів все ще не поспішає називати пар з нікотином і ароматизаторами - отрутою, та ще й більш небезпечною ніж смола в сигаретному димі з сотнями канцерогенів і інших смертельних хімічних сполук .

Наприклад, група вчених з США не так давно зважилася на нове дослідження, намагаючись вивчити особливості симптомів відміни під час утримання серед курців і користувачів електронних сигарет. Результати, отримані в рамках цієї наукової роботи, змусили фахівців визнати, що вейпінг дійсно ефективний в боротьбі з палінням. Своїми висновками вони поділилися на сторінках спеціалізованого наукового видання Addiction.

У своєму експерименті вчені задіяли групу людей, кожен з яких в минулому був завзятим курцем, а пізніше перейшов на використання вейпа. Їм було запропоновано використовувати електронні сигарети протягом тижня, а після відмовитися від вейпінга і не торкатися до своїх пристроїв ні в якому разі. Згодом було встановлено, що 50% учасників експерименту насправді зуміли утриматися і в означений термін не зробили жодної затяжки. Завдяки таким результатам фахівці прийшли до висновку про те, що кинути використання вейпа значно простіше, ніж кинути куріння сигарет. Подібна заява стала серйозним ударом по позиції ряду ЗМІ і експертів, які раніше щоденно переконували громадськість у тому, що електронні сигарети викликають залежність на тому ж рівні, що і звичайні тютюнові вироби.

Вчені при цьому підкреслюють, що відмова від використання вейпів у багатьох людей також супроводжується негативними ефектами, на зразок синдрому відміни і бажання якнайшвидше повернути звичний ритуал в своє життя. Однак той факт, що приблизно половині користувачів вдалося успішно відмовитися від вейпінга, причому, раніше вони використовували рідини з нікотином, який сам по собі здатний викликати залежність, дозволяє авторам дослідження стверджувати, що електронні сигарети все ж мають ряд очевидних переваг перед будь-якими тютюновими виробами.