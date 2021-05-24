При виїзді з Києва сталася масштабна ДТП [ Редактировать ]
Масштабна ДТП сталася при виїзді з Києва сьогодні вночі. Фура на швидкості знесла відбійник та протаранила автівку на зустрічній смузі. Після зіткнення стався вибух та пожежа.
За попередніми даними, водій та пасажир легковика загинули, водія фури доправили до лікарні. Що стало причиною трощі - з'ясовують.
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