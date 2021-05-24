Уникнути великої кількості жертв Ізраїлю вдалося завдяки системі протиракетної оборони "Залізний купол". Наші журналісти на власні очі побачили зброю, про яку сьогодні говорить увесь світ.

На вулицях Тель-Авіва нічого не нагадує про те, що буквально кілька днів тому була війна. Гуляють люди, працюють кафе і ресторани. 12-денний конфлікт завершився, перемир'я наразі дотримуються обидві сторони. І кожна - заявляє про свою перемогу.

Беньямін Нетаньягу, Прем'єр-міністр Ізраїлю:

Коли ми починали операцію, я визначив її головну мету - завдати серйозного удару по терористах і відновити спокій, Саме це ми й зробили.

Ісмаїл Ханія, керівник руху ХАМАС:

Це - стратегічна перемога. Вважаємо, що цей бій - стрибок в історії конфлікту з нашим ворогом.

Та якщо пригледітися пильніше: то Газа в руїнах і майже вся технічна верхівка Хамасу вибита. Знищені сотні пускових установок, склади і заводи з виробництва зброї, а головне - зруйнована підземна інфраструктура.

Віктор Верцнер, військовий експерт:

Сейчас уничтожено около 100 километров подземных ходов, а это стратегическое имущество этой организации.

На жаль, і в Газі багато жертв, серед них - діти. Уникнути цього було майже неможливо. Анклав - найбільш густонаселена територія планети. Ізраїлю цей конфлікт теж обійшовся дорого.

Близько 4 тисяч ракет за 12 днів. Пошкоджено 800 будівель, вбито 12 людей. Страшно уявити, що було б, якби не справжня сенсація цієї компанії - "Залізний купол".

Знімальній групі телеканалу "ІНТЕР" дозволили зняти позицію однієї з батарей на бойовому чергуванні.

Анна Уколова, представниця армії оборони Ізраїлю:

Эта система перехватила около 90 процентов ракет, которые несли в себе угрозу для гражданских объектов и, в принципе, это то, что очень сильно спасло жизни жителей Израиля.

Якщо ракета загрожує населеному пункту, система дає команду на перехоплення. По кожній ракеті запускають два перехоплювачі, аби гарантовано її вразити.

Однією з головних особливостей системи є її унікальна швидкість реагування, або швидкодія. Уявіть, ракета терористів із сектора Гази долітає до Ашкелона за 20 секунд, а до Сдерота ще швидше. За цей час система встигає виявити запуск ворожої ракети, розрахувати її траєкторію, дати команду на перехоплення і зрештою, перехопити.

Хамас зазнав важких втрат. Але проблема з анклавом не вирішена, бойовики відновлюватимуть свої арсенали. В Ізраїлі ніхто й не сумнівається, що наступна ескалація - це лише питання часу.