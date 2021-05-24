Один із найактивніших вулканів світу, Ньїра-гонго, прокинувся у Конго. Місто-мільйонник Гома почало екстрено евакуювати жителів. Люди тікали пішки зі своїми речами. Понад три тисячі громадян перетнули кордон із сусідньою Руандою.

Лава вже дісталася міжнародного аеропорту Гоми та зруйнувала найбільшу авто-магістраль у передмісті. За останніми даними, жертвами стихії стали щонайменше 15 людей. Востаннє вулкан вивергався 2002 року. Тоді загинули 250 людей, і 120 тисяч залишилися без даху над головою.