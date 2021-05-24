Национальный банк Украины (НБУ) на 25 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,42 гривен за доллар. Курс на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 25 мая установлен на таком уровне: 27,4281 гривен за 1 доллар (-0,0291 грн). При этом курс доллара на 24 мая составляет 27,4572 гривен за 1 доллар.

Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.