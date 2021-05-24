В Украине появился новый вид госслужащих [ Редактировать ]
Вступил в силу закон, который предусматривает создание государственной службы в Службе судебной охраны и ее территориальных подразделениях. Он также предоставляет право работникам ведомства на отсрочку от призыва на срочную военную службу. Документ был опубликован в издании "Голос Украины".
Он начал действовать с 23 мая, однако ряд норм вступят в силу с 1 января 2022 года.
Документ предусматривает создание государственной службы в Службе судебной охраны и ее территориальных подразделениях.
Закон распространяет действие Дисциплинарного устава Национальной полиции на сотрудников ССО и определяет полномочия главы ведомства и других руководителей службы по применению поощрений и наложению дисциплинарных взысканий на подчиненных сотрудников.
"К сотрудникам Службы судебной охраны относятся лица, которым присвоены специальные звания сотрудников ССО, государственные служащие и лица, заключившие трудовой договор со Службой судебной охраны", - гласит документ.
На госслужащих Службы судебной охраны распространяется действие закона "О государственной службе".
"Должности государственных служащих Службы судебной охраны относятся к соответствующим категориям должностей государственной службы в порядке, установленном законодательством", - отмечается в законе.
Полномочия руководителя госслужбы в ССО осуществляют глава Службы судебной охраны и руководители территориальных подразделений ведомства.
Для защиты своих прав и законных интересов работники ССО могут создавать профессиональные объединения и профсоюзы.
Порядок проведения служебного расследования в отношении сотрудников ССО и создание дисциплинарных комиссий, их полномочия устанавливает глава ведомства.
Ранее мы писали, что закон о "письмах счастья" вступил в силу. Читайте, кто больше не будет их получать.
по теме
Министерство здравоохранения Украины сейчас ведет переговоры о переносе сроков поставки вакцин от коронавируса в Украину
Дальнобойщики выставили требования к Укртрансбезопасности
В Украине вступил в силу закон, который отменяет рассылку "писем счастья" всем подряд водителям-нарушителям
Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение определить четкие сроки выплаты финансовой помощи
В мероприятии принимали участие до 150 человек