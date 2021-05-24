Закон о "письмах счастья" вступил в силу: кто не будет их получать [ Редактировать ]
В Украине вступил в силу закон, который отменяет рассылку "писем счастья" всем подряд водителям-нарушителям. Их не будут получать оплатившие штраф до получения постановления водители. Документ был опубликован в издании "Голос Украины".
Так, с 23 мая этот закон начал действовать.
Ранее нормы Кодекса об административных правонарушениях обязывали присылать оригинал постановления о штрафе на почту нарушителя, независимо от его погашения. В некоторых случаях это приводило к путанице и к повторной оплате штрафа.
Данный закон отменил необходимость отправки нарушителю ПДД постановления об административной ответственности, по которому штраф уже уплачен.
Согласно документу, оригинал постановления направляется заказным письмом только в случае, если штраф не оплатили в течение 10 дней после его вынесения.
Напомним, что в середине марта в Украине значительно возросли штрафы за нарушения ПДД.
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