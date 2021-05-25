Переможець Євробачення здав тест на заборонені речовини [ Редактировать ]
У крові переможця цьогорічного Євробачення наркотиків не виявили.
Соліст італійського гурту Maneskin Даміано Давид добровільно здав тест на заборонені речовини. Раніше музиканта запідозрили у вживанні наркотиків у грин-румі просто під час конкурсу. У соцмережах почали поширювати drug відео, на якому артист буцімто приймає щось зі столу. Та і співак, і організатори Євробачення таку інформацію спростували.
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