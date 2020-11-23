В Нью-Йорке прошла многотысячная хасидская свадьба (видео) [ Редактировать ]
В американском городе Нью-Йорк около 7 тысяч представителей ортодоксальной еврейской общины собрались на свадьбу, не смотря на карантин и запрет массовых собраний. Об этом сообщает Jerusalem Post.
Гуляния проходили в честь вступление в брак внука великого раввина Аарона Тейтельбаума состоялось в синагоге Кирьяс-Джоэл.
Отмечается, что свадьбу организовывали в условиях строжайшей секретности, а гостей на торжественные гуляния приглашали лично молодожены.
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