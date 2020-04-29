США введут тестирование пассажиров самолетов на коронавирус [ Редактировать ]
США рассматривают возможность начать массовое тестирование пассажиров, прибывающих из стран, где наблюдаются вспышки коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает "Голос Америки".
По словам Трампа, его администрация работает над этим планом совместно с авиаперевозчиками.
"Мы думаем над тем, чтобы делать это на международных рейсах, прибывающих из сильно зараженных районов", - заявил он.
Трамп сообщил, что тестирование пассажиров может начаться "в очень недалеком будущем".
По словам президента, подобные проверки могут прежде всего коснуться пассажиров, прибывающих из Бразилии, где сейчас наблюдается вспышка COVID-19.
Ранее мы писали, что Словакия ослабляет карантин.
по теме
Дональд Трамп частично запретил иммиграцию в США
Президент Дональд Трамп подписал указ о временной остановке иммиграции в США
Трампу предлагают создать альтернативу ВОЗ - СМИ
Альтернативная организация здравоохранения может быть создана на базе UNAIDS
В США коронавирус выявили у более миллиона человек
За сутки инфицировались почти 12 тыс. граждан
Из Майами в Киев вылетел самолет с украинцами
Из Майами (США) в Украину вылетел уже четвертый коммерческий спецрейс
В Нью-Йорке будут проводить тест на COVID-19 в аптеках
Власти позволят проводить тестирование на выявление коронавируса прямо в аптеках