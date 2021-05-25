В Евросоюзе назвали сроки вакцинации от коронавируса 70% населения [ Редактировать ]
Европейский союз ожидает поставку в течение ближайшей недели более 300 млн доз вакцины от коронавируса и еще около 100 млн - в июне. Это позволит вакцинировать 70% населения ЕС к концу июля.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.
По ее словам, на этой неделе в Евросоюз будет доставлено более 300 млн доз вакцины от коронавируса. "На июнь мы ожидаем, что это будет уже 400 млн доз", - добавила она.
Глава Еврокомиссии отметила, что эти поставки позволят получить достаточно доз препарата для вакцинации 70% взрослого населения к концу июля.
Она также выразила надежду, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) в скором времени одобрит вакцину от коронавируса для детей 12-15 лет.
Ранее сообщалось, что в ВОЗ заявили о штаммах коронавируса, угрожающих эффективности вакцин.
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