Японія прискорює вакцинацію населення від COVID-19 [ Редактировать ]
Японія прискорює масове щеплення від коронавірусу. За два місяці у країні стартує відтермінована Олімпіада, тому влада поспішає. До кінця липня планують прищепити 36 мільйонів літніх людей.
Досі вакцину отримали менше двох відсотків громадян, усе через перебої із поставками препаратів. У пунктах імунізації медикам допомагають військові. Зараз у Японії понад 700 тисяч інфікованих. У більшості регіонів країни діє надзвичайний стан. У найбільших містах ковід-відділення переповнені.
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