Первая серия пятого и финального сезона испанского криминального сериала "Бумажный дом" (La Casa De Papel) выйдет 3 сентября 2021 года. Об этом сообщила стриминговая платформа Netflix, передает издание Deadline.

Последний сезон остросюжетной многосерийной драмы будет состоять из десяти эпизодов, он выйдет двумя частями. Показ второй части сериала начнется 3 декабря.

По словам режиссера "Бумажного дома" Алекса Пина, во второй части больше внимания будет уделяться эмоциональным портретам героев.

Когда мы начали писать сценарий пятого сезона в разгар пандемии, мы поняли, что должны изменить то, что ожидалось от 10-серийного сезона. Мы использовали все возможные инструменты, чтобы создать ощущение финала. Мы решили работать в чрезвычайно "агрессивном" жанре, прокладывая банде путь на волю.

Четвертый сезон "Бумажного дома" занимает вторую строчку в рейтинге самых популярных сериалов Netflix. За первые 28 дней после премьеры 3 апреля 2020 года его посмотрели 65 млн зрителей.

Сериал "Бумажный дом" рассказывает о банде авантюристов, которые решили совершить величайшее ограбление в истории - Королевского монетного двора Испании. Героям почти удалось "идеальное" преступление, но, как обычно и бывает, их план дал осечку. Полиция задержала автора всей операции, который скрывается под прозвищем "Профессор".

Преступники оказываются запертыми в Банке Испании, и к штурму готовится армия. Приближается конец величайшего преступления в истории, и то, что начиналось как ограбление, превратится в войну...

Напомним, что ранее "Подробности" публиковали следующие рейтинги: