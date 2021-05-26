В Кропивницком врачи спасают 5-месячную Софию с ожогами 25% тела. Малышка попала в больницу по вине своего маленького брата: он играл на кухне и случайно перевернул на нее плиту с горячим чайником. Об этом сообщает "Сегодня".

Мать девочки рассказала, что готовила ужин, а рядом крутился ее полуторагодовалый сын Давид. Внезапно раздался звонок в двери, как оказалось, вернулся с работы ее муж. Пока мама открывала дверь, сын-непоседа открыл духовку, вылез на дверцу - и плита перевернулась.

Ею придавило мальчика, а чайник с горячей водой ошпарил маленькую сестренку. Родители немедленно вызвали скорую.

Давид отделался царапинами, в у Софии - ожоги четверти поверхности тела, она находится в реанимации на ИВЛ. Медики пока не дают прогнозов относительно ее здоровья.

"Остается кислородозависимой, кормится пока через зонд. Ребенок консультируется и проводится оперативное вмешательство ожоговыми хирургами. Сейчас состояние ребенка стабильное, но тяжелое", - рассказал заведующий реанимационным отделением Андрей Гутарев.

Пятимесячную Софию ждет длительное лечение и реабилитация. В городе собирают деньги на ее лечение.

А тем временем полиция выясняет, есть ли в происшествии вина родителей и коммунальных служб. По словам газовиков, такой тип плит не крепится, поэтому нарушений с их стороны нет.

Напомним, что недавно при пожаре в Кропивницком погибла четырехлетняя девочка.