Зупинка авіасполучення з Білоруссю не спричинить критичних наслідків, - заявили у Державній прикордонній службі України.

За інформацією її очільника Сергія Дейнеки, ідеться про перекриття транспортного потоку об'ємом усього 80 авіарейсів або 6 тисяч пасажирів на тиждень. А протягом всього минулого року прикордонники оформили в'їзд і виїзд для трохи менше мільйона 900 тисяч громадян.

Сергій Дейнеко, голова Державної прикордонної служби України: