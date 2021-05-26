Держприкордонслужба готується до збільшення транспортного потоку з Білоруссю [ Редактировать ]
Зупинка авіасполучення з Білоруссю не спричинить критичних наслідків, - заявили у Державній прикордонній службі України.
За інформацією її очільника Сергія Дейнеки, ідеться про перекриття транспортного потоку об'ємом усього 80 авіарейсів або 6 тисяч пасажирів на тиждень. А протягом всього минулого року прикордонники оформили в'їзд і виїзд для трохи менше мільйона 900 тисяч громадян.
Сергій Дейнеко, голова Державної прикордонної служби України:
Наші автомобільні пункти пропуску справляться з цим навантаженням, яке, можливо, зросте пасажиропотік через закриття авіаційних пунктів пропуску. Критичного нічого не відбудеться.
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