В Польше запретили летать белорусским самолетам [ Редактировать ]
В среду, 26 мая, правительство Польши запретило самолетам белорусских авиакомпаний входить в воздушное пространство страны.
Об этом сообщил официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер в Twitter.
По его словам, запрет самолетам белорусских авиакомпаний входить в свое воздушное пространство является частью санкций.
Совет министров принял запрет на вхождение в воздушное пространство Польши самолетов, используемых перевозчиками из Беларуси. Это является частью реализации санкций, о которых в ходе Европейского совета просил премьер-министр Моравецкий..
Ранее сообщалось, что Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Также мы писали о том, что авиаперевозчик Франции приостановил полеты над Беларусью.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В среду, 26 мая, самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", совершавший рейс Минск-Барселона, не смог попасть в воздушное пространство Польши
Авіакомпаніям та літакам заборонено літати через повітряний простір сусідньої країни
Во вторник, 25 мая, заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что необходимо получить доступ к "черным ящикам" самолета Ryanair, который принудительно посадили в Минске
Євросоюз обговорював заморозку активів, обмеження на поїздки і навіть відключення країни від міжнародної платіжної системи SWIFT
Авіакомпаніям заборонено літати над сусідньою країною. Примусову посадку літака рейсу Афіни-Вільнюс українські урядовці назвали порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію