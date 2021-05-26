В среду, 26 мая, правительство Польши запретило самолетам белорусских авиакомпаний входить в воздушное пространство страны.

Об этом сообщил официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер в Twitter.

По его словам, запрет самолетам белорусских авиакомпаний входить в свое воздушное пространство является частью санкций.

Совет министров принял запрет на вхождение в воздушное пространство Польши самолетов, используемых перевозчиками из Беларуси. Это является частью реализации санкций, о которых в ходе Европейского совета просил премьер-министр Моравецкий..

Ранее сообщалось, что Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Также мы писали о том, что авиаперевозчик Франции приостановил полеты над Беларусью.

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