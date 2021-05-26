Українські профспілки обурені тиском та обшуками у ФПУ - Сергій Каплін [ Редактировать ]
У столичному Будинку профспілок обшуки - туди прийшли слідчі Державного бюро розслідувань. У пресслужбі Федерації профспілок заявляють, що ДБР не пред'явило їм жодних звинувачень.
Втім "трусили" кабінет новообраного голови Федерації профспілок Григорія Осового, а також правовий та майновий департаменти. У Держбюро розслідувань інформацію поки не коментують.
Сергій Каплін, представник Федерації профспілок України:
Після заяви про нашу незмінну позицію далі боротися проти свавілля влади і далі захищати людей від драконівських тарифів, захищати українську землю, захищати фопів, влада почала нам мстити. І влаштовує по суті геноцид над профспілками, намагається залякати, проводячи обшуки у приміщенні Федерації профспілок на Хрещатику. Я хочу заявити, що ми тільки потроїмо свої зусилля, що профспілки сьогодні, як ніколи - єдині і консолідовані.
по теме
У СБУ розповіли, чому прийшли в будинок, де живе столичний голова
Експертів і звичайних громадян здивував перелік об'єктів, які Міністерство культури відібрало для проведення робіт - що саме викликало обурення?
Підозрювані в цьому злочині хоч і під вартою, проте суд досі не виніс їм вироку
Резонансний напад на патрульного: постраждалий у лікарні, під наглядом медиків - через що стався конфлікт?
Батьки серед ночі привезли малечу до лікарні у Стару Вижівку, за тридцять кілометрів, та допомоги так і не отримали