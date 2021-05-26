У столичному Будинку профспілок обшуки - туди прийшли слідчі Державного бюро розслідувань. У пресслужбі Федерації профспілок заявляють, що ДБР не пред'явило їм жодних звинувачень.

Втім "трусили" кабінет новообраного голови Федерації профспілок Григорія Осового, а також правовий та майновий департаменти. У Держбюро розслідувань інформацію поки не коментують.

Сергій Каплін, представник Федерації профспілок України: