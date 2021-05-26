Українські моряки протестують проти корупційних схем і "поборів" [ Редактировать ]
Українські моряки протестують проти нових "корупційних схем" та "поборів".
Вони вийшли на мітинги біля стін Американського посольства та Київського окружного адмінсуду. Кажуть: уже рік не можуть спокійно працювати, бо їх позбавили конституційного права самостійно складати іспити та отримувати робочі дипломи, без яких неможливо піти в рейс.
На думку моряків, це може призвести до того, що вони почнуть масово покидати Україну у пошуках нормальних умов роботи за кордоном.
Христина Кароль, керівник ГО "Всеукраїнське об'єднання моряків":
Моряк должен обновлять весь пакет документов каждые 5 лет. Заинтересованные люди выстроили на этом бизнес, который приносит в месяц 6 млн долларов коррупционных денег. В силу этого моряков полностью лишили права выбора, лишили права самостоятельно получать любой морской документ. На сегодняшний день моряк может получить свой рабочий диплом и подтверждение к нему через взятку мошеннику - посреднику, который требует, вымогает у моряка от 6 000 до 10 000 долларов.
по теме
Люди обурені - кажуть: обіцяли збільшення зарплат, а натомість забирають і те, що було. Куди поділися гроші?
Темнівська виправна колонія, що височіє над річкою Уди, скидає в неї абсолютно всі відходи: від фекалій і непотребу з кухні - до подрібненого пластику з підприємства, що розташоване на території колонії
Хлопцю сьогодні присвоїли національний рекорд та надали статус "найчіпованішого українця" - процедуру вживлення провели прямо на очах у преси
У Києві виявили помешкання, де офіційно прописано сотні людей, у деяких і більше тисячі - кому вигідні такі махінації з реєстрацією?
Павло Клец - програміст, він вже десять років займається екстремальними видами спорту, на його тілі з'являються все нові чіпи