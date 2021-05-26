Українські моряки протестують проти нових "корупційних схем" та "поборів".

Вони вийшли на мітинги біля стін Американського посольства та Київського окружного адмінсуду. Кажуть: уже рік не можуть спокійно працювати, бо їх позбавили конституційного права самостійно складати іспити та отримувати робочі дипломи, без яких неможливо піти в рейс.

На думку моряків, це може призвести до того, що вони почнуть масово покидати Україну у пошуках нормальних умов роботи за кордоном.

Христина Кароль, керівник ГО "Всеукраїнське об'єднання моряків":