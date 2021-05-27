Павло переконаний - в чіпах не має нічого поганого

Заплатити за покупку дотиком руки. Саме так робить український програміст Павло Клец. Усе завдяки чипам, встановленим на його тілі, а їх загалом вісім. Моя колега Тетяна Радченко розкаже докладніше.

Відкрити домофон, автівку, сейф, а ще розрахуватися на касі або у метро одним змахом руки - все це про Павла. З виду - він звичайнісінький хлопець, але "з сюрпризом".

Павло Клець, найчіпованіший українець:

Просто маленькое электронное устройство, которое можно достаточно легко поставить, достаточно легко достать, оно ни к чему не обязывает, но добавляет определенного удобства в бытовой жизни.

На камеру Павло показує, як без допомоги кнопок може розблокувати комп'ютер.

Вот видите - без пароля не пускает, пароль ввел, разблокировал, опять же вот видите - никаких кнопок нет, просто провожу рукой, сам выключается.

А ось ніби то кур'єр приніс доставку. Павло демонструє безготівковий розрахунок. Просто прикладає зап'ястя до термінала.

Павло Клець, найчіпованіший українець:

Когда я прислоняю руку к терминалу, они говорят "у вас часы на другой руке", я говорю "у меня нет часов", они такие, "а, значит у вас чип, я поняла".

Чіпів у Павла вісім - усі вживлені в руки. За останній хлопцю сьогодні присвоїли національний рекорд та надали статус найчіпованішого українця. Процедуру вживлення провели прямо на очах у преси. Ось, у шприці маленький пристрій, який нагадує шматочок стрижня кулькової ручки. Кілька секунд - і чіп в руці. Щоправда, яку функцію він виконуватиме, Павло ще не визначився.

Підтримати Павла прийшла дружина. Поки нечіпована, але з невеличким вживленим у палець магнітом. Їх з Павлом об'єднав екстремальний спорт. Подружжя підвішується на гаках. Видовище не для слабких. Так стрибають з мостів та катаються по канатних шляхах. І мають дитину.

Марія Гафіца-Клець, дружина найчіпованішого українця:

Не нав'язуємо жодних захоплень, якщо людина щось хоче, якщо їй цікаво - пояснюємо, розказуємо. Ну, малому подобається, що можна монетки підіймати, якісь ігри з магнітами.

Павло переконаний - в чіпах не має нічого поганого, і він просто реалізує своє прагнення до знань. Лікарі ж, кажуть: така кількість імплантів вказує лише на брак уваги і бажання відповідати моді.

Олександр Іванов, психіатр:

Я начинал работать 30 лет назад. Я работал в военкомате, сам факт того, что на человека была единичная татуировка - это вызывало сомнение о его пригодности служить в армии. Сейчас набивать себе руки-ноги - это считается обычной темой. И я вот думаю, что это в основном идет только как мода.

У суспільстві думки з приводу чіпізації розійшлися. На широкому загалі є й ті, хто не підтримав Павла. Дехто навіть вважає такі витвори з власним тілом "від диявола". Втім, хлопець на це не звертає увагу та зупинятися на досягнутому не збирається.