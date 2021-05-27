На сході країни зросла інтенсивність ворожого вогню. Сьогодні представники збройних формувань застосували заборонені 120-ті міномети - поблизу Пісків та Причепилівки на Донеччині. На цих ділянках також вели вогонь з бронетехніки та гранатометів.

Минулося без втрат, повідомили у штабі. Минулої доби ворог здійснив 9 обстрілів. І також вів вогонь з важких мінометів - поблизу Кримського на Луганщині. Напередодні було поранено одного українського військового.