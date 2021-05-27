Друга хвиля коронавірусу в Індії ускладнила підготовку до штормів

Циклон "Яас" вирує в Індії. Мільйон евакуйованих і, щонайменше, одна людина загинула. Через негоду місцеві річки вийшли з берегів. У районі Баласор у східному штаті Одіша затопило 46 сіл.

У сусідньому районі вода пошкодила понад 20 тисяч будинків. Пориви вітру подекуди сягали ста сорока кілометрів на годину. Урагани в цьому регіоні є традиційними в таку пору року.

Та друга хвиля коронавірусу в Індії ускладнила підготовку до штормів.