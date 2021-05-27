В Індії евакуювали мільйон людей через тайфун [ Редактировать ]
Циклон "Яас" вирує в Індії. Мільйон евакуйованих і, щонайменше, одна людина загинула. Через негоду місцеві річки вийшли з берегів. У районі Баласор у східному штаті Одіша затопило 46 сіл.
У сусідньому районі вода пошкодила понад 20 тисяч будинків. Пориви вітру подекуди сягали ста сорока кілометрів на годину. Урагани в цьому регіоні є традиційними в таку пору року.
Та друга хвиля коронавірусу в Індії ускладнила підготовку до штормів.
по теме
Сильний вітер і зливи повалили дерева, пошкодили лінії електропередач. Чимало будівель зруйновані чи у воді. Оселі сотні тисяч місцевих жителів стали непридатними для життя
Країна потерпає від повеней. Загинули щонайменше 12 людей. Ще майже сотню - вважають зниклими безвісти. Вони затонули під час шторму на баржі
Майже всі великі міста затопило, деякі села поринули в темряву через обірвані електро-дротИ. Та найбільше постраждала Херсонщина
Майже всі великі міста затопило, деякі села - поринули в темряву - через обірвані електродроти. Хто має компенсувати людям збитки?
Ще десятки осіб - вважають зниклими безвісти. Циклон назвали найпотужнішим в країні за останні 20 років. Сильний вітер і зливи повалили дерева, пошкодили лінії електропередач. Чимало будівель - зруйновані чи затоплені