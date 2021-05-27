Вони евакуюють населення в далекій африканській країні. Українські миротворці рятують конголезців від виверження вулкану! Сьогодні люди масово залишають місто Гома.

Що там відбувається? І чи немає загрози українським військовим?

Чого боялися найбільше, те і сталося. Через виверження вулкану Ньірагонго - тріснуло дно озера Киву. На поверхню вирвалася горюча суміш - вуглець і метан. Їх поєднання на кшталт ядерної бомби. Отруює все навкруги та вибухає на відкритому повітрі.

Через загрозу нового виверження в місті Гома сьогодні розпочали масштабну евакуацію населення.

Безпосередню участь в евакуації беруть українські миротворці, котрі базуються у Гомі неподалік самого вулкану.

Вадим Ханін, начальник Центру національних контингентів та національного персоналу командування об'єднаних сил України:

За планом місії сьогодні було здійснено переміщення представників місії ООН у небезпечні місця, також було переміщено шпиталь Індії у більш небезпечні місця, наші вертольоти виконують завдання, відповідно до завдань місії.

За останніми сейсмологічними даними, під Гомою деформується ґрунт через потоки розжареної магми. І повторне виверження може розпочатися в будь-який момент. Українські військові, - запевняє командування, - готові до будь-якого сценарію. Але поки залишаються у місті.

Вадим Ханін, начальник Центру національних контингентів та національного персоналу командування об'єднаних сил України:

У разі загострення обстановки у разі нового виверження вулкану, 18 вертолітний загін буде здійснювати переміщення в безпечні місця. Наразі загроз життю і здоров'ю не спостерігається.

Вулкан Ньїрангонго відомий своє текучою лавою через особливий хімічний склад. Швидкість її руху зі схилів може сягати 100 кілометрів на годину. На додачу ще існує загроза детонації метану. І наслідки тоді передбачити неможливо.

За даними агентства Reuters, свої домівки вже залишили тисячі людей. Виверження Ньїрангонго почалося минулого тижня. За офіційними даними загинули 32 людини, зруйновано дві з половиною тисячі будинків, без житла 5 тисяч сімей.