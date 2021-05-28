Влада Ірану переслідувала сім'ї жертв збитого літака МАУ. Про це йдеться у звіті міжнародної організації Human Rights Watch. Правозахисники упевнені, що Служба безпеки Ірану затримувала родичів загиблих, допитувала та залякувала, аби не спілкуватися з іноземними ЗМІ.

Нагадаю, авіатроща сталася у січні торік. Загинули всі 176 людей, що були на облавку - громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану. Іранські військові визнали, що збили боїнг випадково.