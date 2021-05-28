16-летняя девочка сбежала из "ДНР" по минному полю (фото) [ Редактировать ]
Источник: МВД Украины
В четверг, 27 мая, около 23:00 к позициям ВСУ со стороны самопровозглашенной "ДНР" возле Верхнеторецкого пришла 16-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
Она рассказала, что живет с бабушкой в оккупированной Горловке и даже имеет паспорт псевдореспублики.
Девочка заявила, что хочет жить на территории неоккупированной Украины. Для этого после отдыха с друзьями она сознательно пошла через минные поля. По словам девочки, у нее есть родственники в Западной Украине.
Сейчас с подростком работает ювенальная полиция, психолог и социальная служба. Пока правоохранители не установят все обстоятельства побега девочки, она будет жить в приюте под наблюдением полицейских и сотрудников органов опеки детей.
Напомним, что в Кремле прокомментировали поглощение "ДНР" и "ЛНР". Ранее "Подробности" писали о том, что в "ДНР" узаконили мародерство: оккупационные власти Донецкой области разрешили забирать пустые квартиры в "госсобственность".
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