В четверг, 27 мая, около 23:00 к позициям ВСУ со стороны самопровозглашенной "ДНР" возле Верхнеторецкого пришла 16-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Она рассказала, что живет с бабушкой в оккупированной Горловке и даже имеет паспорт псевдореспублики.

Девочка заявила, что хочет жить на территории неоккупированной Украины. Для этого после отдыха с друзьями она сознательно пошла через минные поля. По словам девочки, у нее есть родственники в Западной Украине.

Сейчас с подростком работает ювенальная полиция, психолог и социальная служба. Пока правоохранители не установят все обстоятельства побега девочки, она будет жить в приюте под наблюдением полицейских и сотрудников органов опеки детей.

Напомним, что в Кремле прокомментировали поглощение "ДНР" и "ЛНР". Ранее "Подробности" писали о том, что в "ДНР" узаконили мародерство: оккупационные власти Донецкой области разрешили забирать пустые квартиры в "госсобственность".