Экс-глава Внешней разведки трагически погиб на отдыхе в Египте [ Редактировать ]
В пятницу, 28 мая, умер бывший глава Службы внешней разведки (СВР) Украины Виктор Гвоздь. Об этом сообщает "Страна".
Мужчина слишком долго пробыл под водой и очень быстро вынырнул из глубины в 40 м. Его доставили в клинику Dahab general hospital. Однако медикам не удалось спасти его жизнь.
По предварительной информации, Виктор Гвоздь вместе с женой находились на отдыхе в отель Jaz Dahabeya Dahab.
Гвоздь был назначен главой СВР сразу после Майдана в феврале 2014 года.
Уволен указом Порошенко 29 апреля 2016 года.
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