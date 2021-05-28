В пятницу, 28 мая, умер бывший глава Службы внешней разведки (СВР) Украины Виктор Гвоздь. Об этом сообщает "Страна".

Мужчина слишком долго пробыл под водой и очень быстро вынырнул из глубины в 40 м. Его доставили в клинику Dahab general hospital. Однако медикам не удалось спасти его жизнь.

По предварительной информации, Виктор Гвоздь вместе с женой находились на отдыхе в отель Jaz Dahabeya Dahab.

Гвоздь был назначен главой СВР сразу после Майдана в феврале 2014 года.

Уволен указом Порошенко 29 апреля 2016 года.

Ранее мы писали о том, что в Винницкой области умер бывший первый замглавы Винницкой облгосадминистрации

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.