Спецоперацію провели на Рівненщині не випадково, адже область межує з Білоруссю

Міжрегіональні антитерористичні навчання провели українські спецслужби на Хмельниччині та Рівненщині. Відпрацьовували запобігання таким загрозам як захоплення терористами заручників та навіть викрадення радіоактивних матеріалів для виготовлення брудної бомби.

Так під Нетішином затримують умовних диверсантів, які викрали з "атомки" радіоактивні матеріали. Їх переправляли у контейнерах безпілотниками.

Тарас Цюцюра, начальник УСБУ в Хмельницькій області:

Вдалося відстежити кожне його приземлення і затримати тих порушників. Було застосовано ще один вид літального апарату безпілотного і переміщено відповідно на територію Острозького району.

Затримали п'ятьох, але ще кілька спільників утекли на Рівненщину. Та їх зупинили біля Острога.

Зброя в салоні, зброя в салоні! Назад! (перестрілка)

Озброєні злочинці відстрілюються і тікають у місто. Але діватися їм нікуди, Острог оточили з усіх виїздів блокпостами.

Заблоковано, тимчасово обмежено пересування громадян.

Від безвиході умовні терористи вдерлися до Острозької академії, захопили в заручники студентів.

Олександр Пиж, помічник начальника управління з координації антитерористичної діяльності УСБУ в Рівненській області:

Сім заручників було, три терористи - один відстрілювався і тому один вже був ліквідований спецпідрозділом.

Стріляємо - заручники, акуратно. Стоп, розтяжка! Приміщення під контролем, втрати серед особового складу - відсутні.

Зараз ми бачимо як спецпризначенці з навчального центру вивели заручників. Їх там утримували понад три години. Переговори зайшли в глухий кут і довелося звільняти людей силовим методом.

Заручників звільнили, а терористів роззброїли і затримали. У них знайшли і радіоактивні речовини. На цих навчаннях рівненські та хмельницькі підрозділи СБУ, поліції та Нацгвардії вдосконалюють навички злагодженої роботи у боротьбі з диверсантами.

Андрій Тимченко, начальник УСБУ в Рівненській області:

Ми відпрацьовували пошукові заходи зі знешкодження самих диверсійних груп, які діють фактично нелегально на територіях України та пересувались в сторону кордону для того, щоб перемістити це джерело іонізуючого випромінювання за кордон.

Спецоперацію провели на Рівненщині не випадково, адже область межує з Білоруссю. Окрім того, поруч розташовані одразу дві АЕС: Хмельницька та Рівненська. Рівень терористичної загрози в країні високий, - кажуть силовики. Відтак, треба бути готовими до будь-яких можливих провокацій.