Неадекватный мужчина устроил погром возле супермаркета на улице Бориспольской в Киеве. Об этом сообщает "Киев оперативный" и выложил в сеть видео с похождениями героя.

Какое-то неадекватное создание бегает по Бориспольской и крушит все на своем пути. Кстати, скорее всего у него есть справка, а потому вряд ли ему что-то будет. Раньше таких хоть закрывали в спецучреждения, а сейчас просто отпускают.

На видео видно, что мужчина стоял возле банкомата и внезапно озверел. Со всей дури он начал громить автомат ногами.

Не обращая внимания на прохожих, он запрыгнул на капот припаркованного возле супермаркета автомобиля, оставил на нем внушительную приличную вмятину.

После этого продолжил "избивать" банкомат. Когда посчитал, что машина достаточно наказана, мужчина пошел прочь, но по дороге ударил рукой в голову прохожего.

В полиции Киева "Сегодня" сообщили, что на место происшествия свидетели вызвали наряд патрульных. Позже приехала и следственно-оперативная группа.

Полицейские начали проверку, изымается видео из камер видеонаблюдения. "Громилу" ищут правоохранители.

Напомним, что в Ирпене из зала суда сбежал преступник: под Киевом автоматчики проверяют автомобили.