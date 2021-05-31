Щонайменше 150 дітей викрали бойовики в Нігерії. Озброєні терористи увірвалися у місто Тегина й відкрили безладний вогонь. Доки люди рятувалися втечею, нападники вдерлися до школи-інтернату й схопили дітей. Там навчалися хлопчики і дівчатка - від 6 до 18 років.

Нинішній інцидент стався наступного дня після того, як з полону бойовиків звільнили 14 підлітків. Від початку року збройні угруповання викрали понад 700 учнів - переважно для викупу.