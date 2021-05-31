Озброєні терористи викрали зі школи-інтернату Нігерії 150 дітей [ Редактировать ]
Щонайменше 150 дітей викрали бойовики в Нігерії. Озброєні терористи увірвалися у місто Тегина й відкрили безладний вогонь. Доки люди рятувалися втечею, нападники вдерлися до школи-інтернату й схопили дітей. Там навчалися хлопчики і дівчатка - від 6 до 18 років.
Нинішній інцидент стався наступного дня після того, як з полону бойовиків звільнили 14 підлітків. Від початку року збройні угруповання викрали понад 700 учнів - переважно для викупу.
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