В Киеве с 2 июня по 15 августа закроют движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная" и до "Гната Юры". Транспорт не будет работать из-за капитального ремонта улицы Борщаговской.

На этом участке запланировано обустроить гидроизоляцию мостового сооружения в пределах трамвайного полотна и посадочной платформы.

"На время выполнения работ будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, о которых будет сообщено отдельно", - говорится в сообщении.

Читайте также, в Киеве частично ограничат движение автомобильного транспорта на мосту Метро. Ограничение будет действовать с 21:00 30 апреля до 5:00 5 мая, запрет на проезд будет действовать в сторону правого берега на верховой стороне моста.

Кроме того, с 10 апреля до 30 июня на столичной Кольцевой дороге будет частично ограничено движение автомобилей в связи с ремонтными работами. На этапе работ по капитальному ремонту будет обновляться участок транспортного пути от Одесской пощади до улицы Луценко.

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