В Киеве со 2 июня по 15 августа 2021 года будут остановлены скоростные трамваи №1 и №3 в связи с ремонтными работами на пересечении улиц Борщаговской и Вадима Гетьмана. Киевские власти приняли решение о запуске автобусных маршрутов.

Таким образом разработана следующая схема работы автобусов:

Трамвайный маршрут № 2 "Проспект Академика Королева - станция "Ромена Роллана" по следующей схеме: просп. Академика Королева-ул. Симиренко - б-р Кольцова - ул. Владимира Покотила-просп. Леся Курбаса;

Временный автобусный маршрут № 1 - т "Михайловская Борщаговка - ул. Старовокзальная" по следующей схеме: ул. Симиренко - ул. Семьи Сосниных - б-р Кольцова - ул. Литвиненко-Вольгемут - ул. Зодчих (в обратном направлении ул. Владимира Покотила) - просп. Леся Курбаса - просп. Любомира Гузара - ул. Борщаговская - ул. Жилянская-ул. Старовокзальная;

Временный автобусный маршрут № 3-Т "Кольцевая дорога - ул. Старовокзальная": просп. Леся Курбаса - просп. Любомира Гузара - ул. Борщаговская - ул. Жилянская - ул. Старовокзальная.

Отмечается, что в будние дни интервалы движения нового общественного транспорта будет составлять: маршрут № 1-Т - 2-3 мин в часы пик, 5-6 мин в другое время, а маршрут № 3-Т - 1-2 мин в часы пик, 5 мин в другое время. На выходных - маршрут № 1-Т - 4-6 мин, а маршрут № 3-Т - 4-6 мин.

Ранее мы писали, что в Киеве новый скоростной трамвай сошел с рельсов. Инцидент произошел на улице Симиренко, трамвай аблокировал движение другим трамваям, в связи с этим, на месте образовался затор средств, курсирующих по маршруту №1.

Кроме того, с 7:00 27 февраля 2021 года будет частично ограничено движение транспортных средств по Индустириальному путепроводу. Такая ситуация связанна с началом ремонтных работ на дорожном полотне как в сторону Борщаговки, так и центра.

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