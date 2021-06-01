Зеленский поздравил украинцев с Днем защиты детей [ Редактировать ]
Во вторник, 1 июня, президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех украинцев с Днем защиты детей. Пост с поздравлениями он опубликовал в своем Instagram.
"Задача каждого взрослого - дарить детям счастливое детство. Становиться для них достойным примером, заботиться об их здоровье, интересоваться их чувствами. Любить, защищать и оберегать. Дети - продолжение нас. Дети - будущее Украины", - сказал президент.
Ранее "Подробности" сделали для вас подборку самых душевных, красивых поздравлений с Днем защиты детей.
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