Главу Меджлиса Рефата Чубарова заочно приговорили к шести годам колонии [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова заочно приговорили в оккупированном Крыму к шести годам исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 200 тыс. рублей (74,5 тыс. грн). Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой.
Верховной суд оккупированного Крыма признал Чубарова виновным в организации массовых беспорядков (ст. 212 УК РФ) и публичных призывах к нарушению территориальной целостности Российской Федерации (ст. 280.1 УК РФ).
26 февраля 2014 года возле парламента Крыма произошли столкновения участников двух митингов: проукраинского, организованного Меджлисом, и пророссийского, который созвала партия Сергея Аксенова "Русское единство".
В драке и образовавшейся давке погибли местные жители Игорь Постный и Валентина Корнева. Еще около 80 человек получили ранения различной степени тяжести.
Глава Меджлиса прокомментировал свое заочное осуждение в Facebook. Он назвал его очередным доказательством того, что оккупационные власти Крыма пытаются расправиться с крымскотатарским народом, который в феврале-марте 2014 года выступил на защиту территориальной целостности Украины.
"Приговор", вынесенный мне российским оккупационным судом (6 лет заключения и 200 000 рублей штрафа), юридически ничтожен, а те, кто причастен к его инициированию, оформлению и обнародованию, на самом деле преступники, которых впереди ждет справедливое наказание.
Напомним, что 29 сентября 2016 года Верховный суд России признал законным запрет деятельности Меджлиса крымских татар как экстремистской организации на территории России.
В сентябре 2017-го в Крыму в нарушение международного гуманитарного права приговорили к тюремному заключению заместителей главы Меджлиса Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. Через месяц их освободили по договоренности с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
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