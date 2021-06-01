Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова заочно приговорили в оккупированном Крыму к шести годам исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 200 тыс. рублей (74,5 тыс. грн). Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой.

Верховной суд оккупированного Крыма признал Чубарова виновным в организации массовых беспорядков (ст. 212 УК РФ) и публичных призывах к нарушению территориальной целостности Российской Федерации (ст. 280.1 УК РФ).

26 февраля 2014 года возле парламента Крыма произошли столкновения участников двух митингов: проукраинского, организованного Меджлисом, и пророссийского, который созвала партия Сергея Аксенова "Русское единство".

В драке и образовавшейся давке погибли местные жители Игорь Постный и Валентина Корнева. Еще около 80 человек получили ранения различной степени тяжести.

Глава Меджлиса прокомментировал свое заочное осуждение в Facebook. Он назвал его очередным доказательством того, что оккупационные власти Крыма пытаются расправиться с крымскотатарским народом, который в феврале-марте 2014 года выступил на защиту территориальной целостности Украины.

"Приговор", вынесенный мне российским оккупационным судом (6 лет заключения и 200 000 рублей штрафа), юридически ничтожен, а те, кто причастен к его инициированию, оформлению и обнародованию, на самом деле преступники, которых впереди ждет справедливое наказание.

Напомним, что 29 сентября 2016 года Верховный суд России признал законным запрет деятельности Меджлиса крымских татар как экстремистской организации на территории России.

В сентябре 2017-го в Крыму в нарушение международного гуманитарного права приговорили к тюремному заключению заместителей главы Меджлиса Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. Через месяц их освободили по договоренности с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.