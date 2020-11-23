Глава Меджлиса Чубаров заразился коронавирусом [ Редактировать ]
Рефат Чубаров/ Фото: opinionua.com
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров получил положительный тест на COVID-19.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Против своей воли стал членом клуба COVID-19. Теперь задача с помощью Всевышнего покинуть этот клуб без потерь", - написал Чубаров.
Ранее сообщалось, что Зеленский выздоровел от коронавируса.
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