Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров получил положительный тест на COVID-19.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Против своей воли стал членом клуба COVID-19. Теперь задача с помощью Всевышнего покинуть этот клуб без потерь", - написал Чубаров.

Ранее сообщалось, что Зеленский выздоровел от коронавируса.