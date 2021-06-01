Німецька делегація обговорить у Вашингтоні "Північний потік-2". Команда радників Ангели Меркель має намір зблизити позиції США і Німеччини щодо скандального газогону. Це планують зробити напередодні першого візиту Джо Байдена до Європи на посаді президента на зустріч Великої сімки.

Нагадаю, нещодавно Джо Байден заявив, що відмовляється від санкцій проти компанії-оператора, що прокладає трубопровід. Адже він майже готовий, а також задля збереження добрих відносин з Берліном.