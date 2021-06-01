У США німецька делегація обговорить "Північний потік-2" [ Редактировать ]
Німецька делегація обговорить у Вашингтоні "Північний потік-2". Команда радників Ангели Меркель має намір зблизити позиції США і Німеччини щодо скандального газогону. Це планують зробити напередодні першого візиту Джо Байдена до Європи на посаді президента на зустріч Великої сімки.
Нагадаю, нещодавно Джо Байден заявив, що відмовляється від санкцій проти компанії-оператора, що прокладає трубопровід. Адже він майже готовий, а також задля збереження добрих відносин з Берліном.
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За її словами, крім "Північного потоку" обговорять спільну позицію щодо Росії й України. Також порушать тему Китаю. Зустріч Меркель і Байдена відбудеться в рамках "Великої сімки"
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Команда радників Ангели Меркель має намір зблизити позиції США і ФРН щодо скандального газогону
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